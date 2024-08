Problem Nachfolge: Warum viele Geschäfte bald dicht machen

Mehr als eine halbe Million Mittelständler sucht einen Nachfolger, ein Drittel hat schon aufgegeben. Woran liegt das und welche Folgen hat das?



Nachfolger händeringend gesucht: Mehr als eine halbe Million Mittelständler sucht jemanden, der das Unternehmen übernimmt, ein Drittel hat schon aufgegeben und will einfach dicht machen. Welche Folgen hat das und welche Lösungen gibt es? Darüber sprechen die Plusminus-Hosts Anna Planken und David Ahlf in dieser neuen Folge - und auch über eigene Erfahrungen.

Für inhabergeführte Betriebe wird es immer schwieriger, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Das hat verschiedene Gründe: Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, viele kümmern sich nicht rechtzeitig um eine Übergabe, die jüngeren Generationen haben ganz andere Vorstellungen von ihrem Arbeitsleben. Aber es gibt auch Lösungen, wie die Übergabe der Firma an die eigenen Beschäftigten. Ihr hört von Firmen, wo es weniger gut geklappt hat und wo es gut lief.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst

Autor: Michael Wegmer

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Unser Podcast-Tipp: Quarks Daily zum Thema Streiten

Nicht selten gibt’s bei einer Unternehmensnachfolge auch jede Menge Streit. Da geht es dann häufig nicht nur darum, welche Strategie für die Zukunft des Unternehmens wichtig ist, sondern oft auch um persönliche Eitelkeiten, mangelhafte Wertschätzung, ungünstige Kommunikation.

Richtig Streiten will gelernt sein: Der Podcast Quarks Daily schaut sich deswegen in einem eigenen Spezial an, was die Wissenschaft dazu weiß, wie wir alle besser streiten könnten - oder ob wir darauf verzichten sollten. Zu finden hier in der ARD Audiothek.