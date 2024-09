Preiswahnsinn? Warum die Inflation gar nicht so schlimm ist

Die Inflation ist extrem nervig. Zum Glück sind aber auch die Löhne gestiegen. Rechnet man beides gegeneinander, stehen wir überraschend gut da.



Alles ist so teuer geworden. Der Preisanstieg seit 2019: rund 20 Prozent. Aber: Was zählt, ist weniger die Inflation als vielmehr die Kaufkraft. Und die ist trotz Corona und Ukraine-Krieg gestiegen. Wir stehen also besser da als noch vor fünf Jahren.

Seit 2020 steigen die Preise in Deutschland rasant an. 2022 registriert das Statistische Bundesamt eine Inflationsrate von 6,9 Prozent. Zusammengerechnet ergibt sich in den letzten fünf Jahren eine Gesamtrate von rund 20 Prozent. Inzwischen hat sich die Lage zwar wieder einigermaßen stabilisiert. 2024 werden wir das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent in Deutschland nur noch knapp verfehlen. Aber: Die Preise steigen ja weiter und vieles wird immer teurer.

Allerdings sind auf der anderen Seite auch die Einkommen angestiegen. Rechnet man beides gegeneinander, dann bekommt man die Kaufkraft. Und die ist erstaunlicherweise in den letzten fünf Jahren sogar ein wenig gestiegen. Insofern ist die Inflation gar nicht so schlimm – zumindest für den größten Teil der Deutschen.

