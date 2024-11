Mieten – kaufen – wo denn? Lohnt sich der Immobilienkauf?

Sinkende Zinsen und Immobilienpreise: Manchmal lohnt sich jetzt ein Kauf, für manche aber ist mieten immer noch billiger.

Die Zinsen sinken etwas, die Immobilienpreise auch. Trotzdem bleibt der Immobilienkauf teuer. In manchen Gegenden kann man aber auch ein Schnäppchen machen. Wo lohnt es sich zu kaufen und wo ist es besser zu mieten? Und worauf sollte ich dabei achten?

Die eigene Immobilie kann sich immer noch lohnen – vorausgesetzt, Objekt, Preis und Finanzierung stimmen. Aber es kann durchaus auch mieten immer noch billiger sein. Anna Planken und David Ahlf schauen sich in dieser Folge um, wo es sich eher lohnt zu mieten und wo man womöglich besser kaufen sollte. Sind Zwangsversteigerungen wieder interessant? Und was ist eigentlich eine „Dirty Kitchen“?

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst

Autor: Johannes Thürmer mit Recherchen von Martina Schuster

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

