Mehr Güter auf die Bahn-Schiene: ha ha ha!

Mehr Güter auf die Schiene: Trotz der Klimaziele klappt das in Deutschland nicht gut. Und jetzt steigen auch noch die Preise. So ginge es besser

Mehr Bahn statt LKW: Daran scheitert Deutschland seit Jahren. Schuld ist nicht nur das marode Schienennetz. Jetzt erhöht die Bahn auch noch die Preise für den Güterverkehr. Wie passt das zu den Klimazielen?

Darum geht es in der neuen Folge von "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft". Die Hosts Anna Planken und David Ahlf schauen auch in andere Länder und fragen, was zum Beispiel die Schweiz und Österreich besser machen. Außerdem stellen sie Ideen aus Deutschland vor, wie es an verschiedenen Stellen anders laufen könnte.

