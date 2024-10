Lost in E-Auto: Wie kriegen VW, BMW und Mercedes die Kurve?

Die deutsche Autoindustrie tut sich schwer mit ihren E-Autos. Haben BMW, VW oder Mercedes noch eine Chance gegen chinesische Hersteller?



Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Fabriken könnten geschlossen werden. BMW, VW und Mercedes müssen versuchen, mit ihren E-Autos gegen die Konkurrenz aus China zu punkten. Aber es gibt auch Lichtblicke, zum Beispiel beim autonomen Fahren.

Deutsche Auto-Hersteller waren lange die Nummer 1 weltweit – mittlerweile aber verkaufen sich Autos made in Germany schlecht, beim E-Auto haben andere die Deutschen abgehängt. Deutschlands wichtigste Branche bröckelt. Unternehmen streichen Jobs und schließen Werke. Fatal für den Wirtschaftsstandort und die Beschäftigen. In dieser Folge sprechen Anna Planken und David Ahlf darüber, wie es weitergeht für die Branche und die Mitarbeitenden.

