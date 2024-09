Konzert als Luxus: Warum sind die Tickets so teuer?

Live-Konzerte sind teuer geworden. Was treibt die Preise an und warum machen die Fans das mit? Wer verdient wirklich an den Tickets?

Für Live-Konzerte greifen Fans tief in die Tasche. Warum sind die Tickets so teuer geworden? Hinter den höheren Preisen stecken zum einen die allgemein steigenden Kosten, aber auch ausgeklügelte Preisstrategien der Veranstalter und die Macht von Branchenriesen wie Live Nation und CTS Eventim.

Doch es geht um mehr als nur hohe Preise: Die Live-Events werden zur wichtigsten Einnahmequelle der Musikindustrie – und vor allem der Künstler. Für Superstars wie Taylor Swift aber vor allem für die nicht ganz so bekannten Musiker. Das Plusminus-Team hat sich die Strategien der Veranstalter genauer angesehen und Anna Planken und David Ahlfs erzählen, wer eigentlich am meisten an den teuren Konzerttickets verdient.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst

Autor: Christopher Jähnert

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

