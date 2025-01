Ist Elon Musk für uns gefährlicher als Trump?

Elon Musk mischt sich immer mehr in die Politik ein. Wird er Europa und Deutschland künftig mehr Probleme bereiten, als der US-Präsident selbst?

Elon Musk hat nicht nur große wirtschaftliche Macht. Er mischt sich inzwischen auch in die Politik ein. Dabei verfolgt er die Vision einer Gesellschaft, die mit Demokratie nicht mehr viel zu tun hat. Wird Musk dadurch gefährlicher als Donald Trump?

Was macht Elon Musk so erfolgreich und wird er zur Macht hinter Trump? Anna Planken und David Ahlf beleuchten den Weg des Multimilliardärs in der neuen Folge.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken @anna.planken & David Ahlf @davidihrswisst

& David Ahlf @davidihrswisst Autor: Christian Sachsinger

Redaktion: Christine Bergmann.

Meldet euch bei uns!

Wir sind gespannt auf eure Meinung! Wir möchten noch besser werden und dabei helfen uns eure Rückmeldungen: Warum hört ihr unseren Podcast, was gefällt euch daran? Und was vielleicht weniger? Was sollten wir unbedingt auch weiterhin machen, was weniger?

Vielen Dank für euer Feedback an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Unser Podcast-Tipp: IQ - Wissenschaft schnell erzählt

Wenig Zeit, trotzdem neugierig? "IQ - Wissenschaft schnell erzählt" ist euer Podcast-Update für alles, was ihr zu aktueller Forschung wissen müsst. Kurz, relevant und überraschend. Weil Wissenschaft unser Leben bis in den letzten Winkel prägt. Die Wissenschaftsjournalisten des Bayerischen Rundfunks wollen mit euch den Überblick behalten. Über Themen aus Gesundheit, Technik, Natur und Umwelt. Von neuen Medikamenten bis zu künstlicher Intelligenz, von Vulkanen bis zu den erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere, von neuen High-Tech Ideen bis zu den schönsten Dingen am Sternenhimmel. Wir erzählen die wichtigsten, spannendsten und skurrilsten Geschichten aus der Forschung - damit ihr sie weitererzählen könnt. Hier in der ARD Audiothek .