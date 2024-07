Gefährliche Abhängigkeit von China: Wie erpressbar sind wir?

per Mail teilen

Die deutsche Wirtschaft ist abhängig von China. Das könnte in Zukunft gefährlich werden. Schaffen es die Unternehmen, das Risiko zu senken?



Ohne Produkte und Lieferungen aus China geht in Deutschland nichts, bei Medikamenten, Autos, Fahrrädern oder Solaranlagen sind wir angewiesen auf chinesische Produkte. Die deutsche Wirtschaft ist abhängig von der Volksrepublik. Das zu ändern, ist nicht leicht. Doch Abhängigkeit macht erpressbar.

Anna Planken und David Ahlf fragen in dieser Folge des Plusminus-Podcasts: Wie kann Deutschland unabhängiger werden von China und welche Strategien haben Unternehmen? Welche riskanten Folgen und paradoxen Effekte kann es haben, wenn manche Unternehmen trotzdem am China-Geschäft festhalten? Die Investitionen deutscher Unternehmen in China sind letztes Jahr auf einen Rekord gestiegen.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst



Autorin: Geli Hensolt mit Recherchen von Julian Gräfe

Redaktion: Tamara Land



Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de



Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

