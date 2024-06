Ausgetrickst: Wenn euer Hotelzimmer plötzlich weg ist

Besonders bei Großevents versuchen Hotels offenbar ihren Profit zu steigern, indem sie frühzeitige und günstige Reservierungen unter fadenscheinigen Gründen stornieren, oder die Preise nachträglich massiv erhöhen. Sind die Frühbucher die Dummen?

Wer über eine Buchungsplattform sein Hotelzimmer bucht, hat wenig Chancen gegen kurzfristige Änderungen vorzugehen, denn sie sind nur Vermittler. Mancher Veranstalter versucht es und hofft, dass sich die Kunden nicht wehren, weil den Kunden bis zu einer gewissen Summe, der Aufwand zu groß ist. Das nennt sich "rationales Desinteresse".

Anna Planken und David Ahlf klären, wie wir verlässlicher buchen können. Zum Beispiel direkt beim Hotel – wenn möglich sogar am besten mit einer Anzahlung. Am sichersten ist, wer eine Pauschalreise bucht.

Links und Quellen:

Das Team

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

Autor: Lukas Graw mit Recherchen von Edith Dietrichs

Redaktion: Christine Bergmann

@anna.planken auf Instagram

@davidihrswisst auf Instagram

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Podcast-Tipp: "Zwischen Hamburg und Haiti"

Mit dem Mikrofon rund um die Welt. Das ist die spannende Aufgabe, die sich unseren Autor*innen stellt. Um dann in unserem Reisemagazin "Zwischen Hamburg und Haiti" zu erzählen, wie nahe und ferne Länder klingen, was die Menschen dort berichten, wie sie leben, was sie wünschen. Wir fragen unsere Reporter*innen aber auch, wie sie selber sich gefühlt haben beim Reisen, wie es ist, fremd in fernen Welten zu sein. Lasst Euch von "Zwischen Hamburg und Haiti" einladen, mitzureisen und vielleicht auch eigene Reisepläne zu schmieden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.