Reisen mit 25 km/h? Warum Katja am liebsten mit ihrem Mofa unterwegs ist

Katja aus Auingen ist am liebsten mit 25 km/h unterwegs. Seit ihrer Kindheit liebt sie es, Mofa zu fahren, und leitet heute sogar Mofa-Touren vom Nordschwarzwald mit zur Ostsee.

Im normalen Berufsleben bin ich kieferorthopädische Zahntechnikerin, aber wenn ich nichts anderes zu tun habe, fahre ich Mofa mit Leib und Seele!

Das Mofafahren bedeutet für Katja in ihrer Jugend Freiheit

Katja liebt Mofas seit ihrer Jugend: „Wenn ich auf ein Mofa steige, ist es immer wieder wie ein Flashback in die Vergangenheit. Es fühlt sich jedes Mal wieder so an, als wenn man 15 wäre.”

Mofa fahren: Die perfekte Reisegeschwindigkeit

Damals war das Mofa noch ihr „Fluchtweg” aus der Kleinstadt in die große weite Welt. Heute liebt sie andere Dinge daran: „Das Mofa hat mit seinen 25 km/h einfach die perfekte Mischung: Es ist nicht so anstrengend wie Fahrradfahren, weil man nicht dauernd in die Pedale treten muss. Und im Vergleich zum Motorrad, das ich sonst auch gerne fahre, kann ich mich auch auf die Umgebung und nicht nur auf die Strecke konzentrieren.”

Mofa-Touren mit kreativen Lösungen

Im Gegensatz zu Motorrädern haben Mofas nur einen Seitenspiegel am Lenkrad. Für Katja ist das gerade auf Touren besonders praktisch, erklärt sie lachend: „Ich tue mir unglaublich schwer mit rechts und links. Das ist NICHT frauenspezifisch, das liegt nur an mir persönlich. Aber wenn ich meinen Gästen Anweisungen gebe, dann sage ich immer: Wir biegen auf Spiegelseite oder Nicht-Spiegelseite ab. Dann kommen wir auch sicher an. Aber jetzt mit Handy, Navigieren, nach den Gästen gucken und Strecke finden: Da ist es immer wieder gut, wenn man die Gäste fragt, ob mein rechts auch das rechts ist, das andere darunter verstehen. Oder ob ich da mal wieder spontan eine alternative Route auftue.”

Mofas stinken? Verbrenner mit hoher Reichweite

Dass viele Menschen Mofas vor allem als dreckig abstempeln, findet Katja schade: „Das stimmt nicht mehr! Unsere Mofas fahren alle mit Bio-Ethanol, das riecht nicht mehr so wie früher. Und dass wir mit einer Tankfüllung über 110 Kilometer weit kommen, mit 3 Litern: Das muss uns erst mal ein anderer Verbrenner nachmachen.”