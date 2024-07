Karin ist 81 und Lauftrainerin: Ihre Sportliebe steckt an

Karin aus Hechingen schafft mit 81 Jahren noch immer einen Halbmarathon. Ihr Liebe zum Sport gibt sie in ihrer Laufgruppe an andere Menschen weiter.

Immer in Bewegung

Karin ist 81 Jahre und topfit. Ihre Liebe zum Sport möchte sie ihren Schülern und Schülerinnen ihrer Lauftrainings weitergeben: „Das ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, wenn die Leute dabeibleiben und wenn sie Freude gefunden haben am Laufen.“

Sie selbst findet mit 18 Jahren zunächst zum Basketball und dann zur Leichtathletik. Während ihres anschließenden Sportstudiums wird ihr dann empfohlen, einen 800m Lauf zu laufen und sie macht es: „1965 bin ich dann bei den deutschen Hallenmeisterschaften mit einer Zeit von 2 Minuten und 18 Sekunden Siebte geworden. Das war damals für mich eine recht gute Zeit dafür, dass ich ganz wenig darauf trainiert habe.“ Mit der Zeit werden ihre Strecken immer länger. Karin nimmt regelmäßig an Wettkämpfen teil. Mit 75 Jahren wird Karin Baden-Württembergische Seniorenmeisterin über 10 km.

Lauftraining für Anfänger

Bis heute hat die 81-Jährige das Laufen nicht aufgegeben, dafür gibt ihr der Sport zu viel: „Ich spür meinen Atem, ich spür meinen Körper und die Ausdauer. Das lange Laufen, das macht hinterher so glücklich.“ Auch heute schafft sie immer noch einen Halbmarathon. Die ganz langen Strecken überlässt sie inzwischen jedoch den anderen. Sie konzentriert sich lieber auf ihre Lauftrainings. 10 km sollen ihre Schüler und Schülerinnen am Ende laufen können. Doch eines ist sogar noch wichtiger: „Dass sie Freude haben am Laufen. Dass sie Spaß haben, dass sie heimkommen und sagen: Oh, war ich heute toll.“

Gemeinsam Joggen

Und das erreicht sie: „Ich komm manchmal hier her und bin hundemüde vom Geschäft und danach könnte ich Bäume ausreißen“, berichtet ein Laufschüler. Diese Momente machen Karin glücklich: „Das, was ich mache, mache ich gerne. Dann denke ich immer: Was mir der Sport gegeben hat, möchte ich wieder zurückgeben."