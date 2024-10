Für Katharina, freiberufliche Illustratorin, war es schon immer ein Traum, ein Kinderbuch zu gestalten. Dass es ein Wimmelbuch über ihre Heimatstadt Wittlich wird, hätte sie nie gedacht. "Es erfüllt mich mit Stolz, weil so viel Arbeit und Herzblut hineingeflossen ist", erzählt sie. Doch Katharinas Stolz ist gleichzeitig mit tiefen Emotionen verbunden.

Das Buch als Hilfe bei der Bewältigung der Trauer

Im letzten Jahr verlor sie gleich zwei Herzensmenschen, ihre Oma und Tante. „Ich habe meine Trauer in das Buch eingebracht. Es ist ein Denkmal für sie und auch für meine Kinder – ein Ort, an dem wir uns erinnern können“.



Es ist nicht das erste Mal, dass Kunst Katharina half, schwere Zeiten zu bewältigen. Vor sechs Jahren verlor sie ihr erstes Kind in der 16. Schwangerschaftswoche. Damals griff sie wieder zu Stift und Papier und erschuf die Sternenprinzessin – eine Figur, die ihrer Familie half, ihre Tochter als Schutzengel greifbarer zu machen.



Heute, sechs Jahre später, hat Katharina zwei Töchter und präsentiert im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse ihr erstes Wimmelbuch – ein Werk, das nicht nur ihre Heimatstadt zeigt, sondern auch die Erinnerungen an ihre Lieben bewahrt.