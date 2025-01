Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Sie sind närrisch und wollen gerne mal live bei einer unserer Umzugsübertragung dabei sein? Dann schicken Sie uns Ihr närrisches Foto. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

Ich versichere, dass das eingereichte Material frei von Rechten Dritter ist und uneingeschränkt genutzt werden kann. Ich besitze alle urheberrechtlichen Befugnisse daran, insbesondere auch die Verwertungsrechte, die für eine Verwendung des Materials in Sendungen des Fernsehens, für Veröffentlichungen im Internet und für die Herstellung und Verbreitung von Druckerzeugnissen erforderlich sind.



Ich versichere weiter, dass durch eine Veröffentlichung des Fotos keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden, insbesondere dass eventuell auf dem Foto erkennbar abgebildete Personen damit einverstanden sind, dass das Foto veröffentlicht und zu den vorgenannten Zwecken, auch sofern diese kommerzieller Natur sind, verwendet wird.



Ich werde diese Erklärungen auf Wunsch durch meine Unterschrift bestätigen. Sollten Dritte in Zusammenhang mit der Verwendung des Materials durch den SWR oder von ihm beauftragter Personen dennoch Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stelle ich den SWR und die von ihm beauftragten Personen von allen Ansprüchen frei.



Ich räume dem SWR die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten und übertragbaren Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Bildern für folgende Zwecke ein: Präsentation im Programm des SWR einschließlich der programmbegleitenden Internetangebote, auch downloadfähig, unabhängig davon in welchen Medien (also auch Print).



Ich garantiere, dass das eingereichte Material nicht digital bearbeitet ist oder so beschnitten, dass die Bildaussage verändert ist.



Der SWR ist nicht verpflichtet eingesendetes Material zu veröffentlichen.



Die von den Einsendern eingereichten Daten werden vom SWR gespeichert und können im Zusammenhang mit der Berichterstattung auch an Dritte weiter gegeben werden. Ich erkläre mich ausdrücklich hiermit einverstanden.