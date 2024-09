Wahl zum Vogel des Jahres 2025 gestartet

Bis zum 10. Oktober rufen die Naturschutz-Verbände NABU und LBV zur Online-Wahl zum Vogel des Jahres 2025 auf. Jeder kann mitmachen. Fünf Kandidaten bewerben sich um den Titel.

Die Online-Wahl zum Vogel des Jahres 2025 ist gestartet. Die Naturschutzverbände NABU und LBV schicken wieder fünf Vogel-Kandidaten ins Rennen um den Titel. Diesmal sind es Hausrotschwanz, Kranich, Waldohreule, Schwarzstorch und Schwarzspecht. Keiner der Vögel ist gefährdet, aber jeder steht für ein Naturschutzthema.

Der Hausrotschwanz

Der Hausrotschwanz ist ein Insektenfresser. Nabu Frank Derer

Der Hausrotschwanz ist ein früher Vogel. Schon 70 Minuten vor Sonnenaufgang ertönt sein melodischer und lautstarker Gesang. Den Winter verbringt der zierliche Singvogel in Nordafrika. Als Insektenfresser ist er vom Insektenrückgang durch die intensive Landwirtschaft und naturferne Gärten stark betroffen. Der Gebäudebrüter hat es durch Sanierungen immer schwerer, Brutnischen zu finden, klagt der NABU. Helfen kann man ihm mit Nistkästen und naturnahen Gärten.

Der Kranich

Der Kranich ist ein großer und spektakulärer Zugvogel. Nabu Frank Derer

… macht im Frühjahr durch spektakuläre Balztänze auf sich aufmerksam. Der Zugvogel ist in vielerlei Hinsicht ein herausragender Kandidat. Mit bis zu 116 cm Körperhöhe ist er größer als ein Weißstorch. Im Herbst ziehen die Kraniche in großen Keilformationen in ihre südlichen Überwinterungsgebiete – und fliegen dabei auch über Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In vielen Ländern gilt er als Symbol für Glück und Frieden.

Die Waldohreule

Die Waldohreule lebt in lichten Wäldern und jagt gerne Mäuse. NABU/CEWE/Reinhard Paulin

Die Waldohreule kann fast geräuschlos fliegen und ist neben dem Waldkauz die häufigste Eule in Deutschland. Optisch ähnelt sie dem Uhu, ist aber kleiner und schlanker. Die Federohren auf dem Kopf, denen die Waldohreule ihren Namen verdankt, sind gar keine Ohren. Die Eule setzt sie für die Mimik ein, sie sind eine Art Stimmungsanzeiger. Die echten Ohröffnungen liegen rechts und links am Kopf. Der Federkranz rund ums Gesicht wirkt wie ein Schalltrichter. Die Eule fühlt sich in abwechslungsreichen Landschaften wohl, mit Bäumen zum Brüten und Feldern und Wiesen zum Jagen.

Der Schwarzstorch

Der Schwarzstorch ist scheu und lebt zurückgezogen. Nabu M. Schäf

Roter Schnabel, rote Beine, überwiegend schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder. Der Schwarzstorch lebt zurückgezogen in großen Waldflächen. Er klappert nur sehr selten und ist viel scheuer als der Weißstorch. Seinen Horst baut er hoch oben in den Kronen von alten Bäumen – dort, wo er seine Ruhe hat. An Bächen, Teichen und Tümpeln fängt er zum Beispiel Frösche und Fische. Er zieht einen Monat später als der Weißstorch nach Afrika zum Überwintern.

Der Schwarzspecht

Der Schwarzspecht ist gerne in alten Mischwäldern zuhause. Nabu Christoph Bosch

Der Schwarzspecht bewohnt am liebsten alte Mischwälder. Er braucht ältere und etwas dickere Bäume, in die er Bruthöhlen hacken kann. Er frisst baumbewohnende Insekten und deren Larven. Seine Höhlen werden auch gern von anderen Tieren nachgenutzt, wie Hohltauben, Fledermäusen oder Siebenschläfern. Der etwa krähengroße Vogelkandidat ist leicht zu erkennen: Sein Gefieder ist schwarz bis auf den tiefroten Mittelscheitel.

Virtuelles Wahllokal bis Anfang Oktober geöffnet

Hier geht's zur Abstimmung des NABU. Sie ist offen für alle und läuft bis zum 10. Oktober 2023, 11 Uhr. Am selben Tag wird bekannt gegeben, welcher Kandidat gewonnen hat. Der erste Vogel des Jahres wurde vor mehr als 50 Jahren gekürt. Beim letzten Mal wurde der Kiebitz zum Vogel des Jahres 2024 gewählt.