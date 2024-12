Neben der Ariane 6 gibt es für europäische Starts ins All eine weitere Rakete: die Vega-C. Nach einem missglückten Start vor zwei Jahren folgte nun der insgesamt erst dritte Start.

Mit vier Jahren Verspätung startete im Juli dieses Jahres die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 das erste Mal. Dass Europa aber eigentlich eine noch eine andere Rakete hat, geht dabei ein bisschen unter: Die Vega. Die neueste Variante, die Vega-C, hat ihren erfolgreichen Erststart schon mehr als zwei Jahre hinter sich. Der zweite Start verlief allerdings nicht so gut. Die zweite Stufe versagte und die Rakete stürzte mit zwei Satelliten an Bord ins Meer. Heute (5.12.24) soll jetzt der nächste Versuch stattfinden. An Bord einer Vega-C soll der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1C vom Europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus ins All starten. David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion: