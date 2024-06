Zum Weltnichtrauchertag: Einweg-E-Zigaretten und Entwöhnung

Moderation: Heute (31.5.) ist Weltnichtrauchertag. Auch in diesem Jahr kommen die WHO und Gesundheitsexperten aus aller Welt wieder zusammen, um auf den schädlichen Einfluss der Tabakindustrie aufmerksam zu machen. Im Fokus: der Schutz der Kinder und Jugendlichen. Denn Produkte wie elektronische Zigaretten werden bei Jugendlichen immer beliebter. Attraktiv designed und sofort einsatzfähig, in einer Vielzahl beliebter Geschmackssorten sowie bereits ab etwa 5 Euro erhältlich, sprechen Einweg-E-Zigaretten insbesondere junge Menschen an. Katharina Ditschke aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat mit einer Expertin für Rauchentwöhnung über die Risiken der sogenannten Vapes gesprochen: