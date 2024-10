Silke Müller: Pädagogik für TikTok-Kinder – Zwischen Handyverbot und Beziehungsarbeit

Gewalt und Pornos auf TikTok, gefährliche Challenges, Cybermobbing –Schülerinnen und Schüler lernen häufig die Schattenseiten der Online-Welt kennen. Wie kann Schule Kinder dafür sensibilisieren? Was macht die permanente Erreichbarkeit mit uns? Und welche Herausforderungen kann KI mit sich bringen?

Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und dort seit 2021 die erste Digitalbotschafterin. Sie setzt sich für eine ethische und für demokratische Werteerziehung auch in der digitalen Welt ein. Beziehungs- und Bindungsarbeit sind aus ihrer Sicht zentral. In der Social-Media-Sprechstunde an ihrer Schule bekommen diese Themen einen festen Ort. Mit Bob Blume diskutiert sie unter anderem die Vor- und Nachteile eines Handy-Verbots an Schulen. Sie ist Autorin der Bücher "Wer schützt unsere Kinder?" und "Wir verlieren unsere Kinder".

