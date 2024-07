Kommentar: Ärztekammer streicht Homöopathie-Weiterbildung

In Baden-Württemberg soll es in Zukunft keine Zusatzqualifikation "Homöopathie" für Ärztinnen und Ärzte mehr geben. Das hat die Landesärztekammer am Samstag entschieden. Die Behandlung von Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg mit homöopathischen Methoden und Mitteln werde durch diesen Schritt weder eingeschränkt noch verboten, betonte die Kammer. Auch Mediziner, die die Weiterbildung bereits absolviert haben oder momentan noch dabei sind, wären von der Änderung nicht betroffen.

Der Schritt ist dennoch sinnvoll, kommentiert Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion