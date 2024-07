Was der Gaza-Krieg mit Indien zu tun hat

per Mail teilen

Israel schottet sich ab. Nach dem Massaker der Hamas dürfen keine Palästinenserinnen und Palästinenser mehr ins Land – weder aus dem Gazastreifen noch aus dem Westjordanland. Aus Angst vor weiteren Anschlägen. Zehntausende Menschen, die früher in Israel gearbeitet haben, haben ihren Job verloren und dadurch Einkommen für ihre Familien. Israel will diese Arbeitskräfte wiederum ersetzen und sucht inzwischen weltweit. Vor allem in Indien. Warum gerade aus Indien? Zu welchen Bedingungen? Wissen die Menschen, die da kommen überhaupt, worauf sie sich einlassen? Die ARD-Korrespondentinnen Sophie von der Tann aus dem Studio Tel Aviv und Annette Kammerer aus dem Studio Delhi haben diese Geschichten zusammen recherchiert.