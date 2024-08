Urlaub bei 40 Grad oder „Coolcation“ in Skandinavien?

per Mail teilen

37 Grad in Athen, 40 Grad auf Sizilien, 38 Grad an der Alhambra... Klingt nicht nach entspanntem Sommerurlaub? Das finden immer mehr Menschen und reisen statt nach Italien, Spanien oder Griechenland eher nach Skandinavien, weil es da entspannte 25 Grad frisch ist. ARD-Reporter Kristopher Sell nimmt uns mit auf eine Gletschertour nach Norwegen und erzählt, warum der norwegische Bergführer schon davor warnt, „seinen Gletscher“ auch weltweit zu bewerben. Spanien ist immer noch das beliebteste Reiseland der Deutschen. Wie es sich in Madrid bei ungefähr 40 Grad aushalten lässt und warum die Reisenden längst nicht mehr überall willkommen sind, erklärt Milena Pieper aus dem ARD Studio Madrid. Mit dem Humangeograph Niklas Völkening spricht Joana Jäschke über die Frage, ob „Coolcation“ mehr ist als ein Marketinggag und wie der Klimawandel das Reisen langfristig verändern wird.

Redaktion: Steffi Fetz, Lena Bergmann

Moderation: Joana Jäschke

Redaktionsschluss 8.8.2024

