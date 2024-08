Proteste in Kenia: Wohin steuert das Land jetzt?

Kenia gilt als wichtiger Partner für Deutschland und den Westen und als Stabilisator in der ostafrikanischen Region. Touristen schätzen Kenia als beliebtes Urlaubsland. Dieses positive Bild hat aber Risse bekommen, als im Juni Demonstranten das Parlament in Nairobi stürmten. Junge Erwachsene zogen im ganzen Land gegen Präsident William Ruto auf die Straße. Ihre Wut richtete sich gegen vieles: Steuern, Korruption und soziale Ungerechtigkeit. Was haben die Proteste gebracht und was hat sich verändert? Das ordnet ARD-Korrespondentin Caroline Imlau in Nairobi ein. Kenia grenzt unter anderem an den Südsudan, Äthiopien und Somalia. Alles Nachbarländer, die mit schweren Krisen zu kämpfen haben. Viele bezeichnen Kenia als Stabilitätsanker in der Region. Trifft das immer noch so zu? Das beantwortet Karoline Eickhoff von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

