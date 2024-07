Olympia 2024: Zwischen Versprechen und Realität

Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris – es könnten die politischsten Spiele seit langem werden. Denn obwohl die Olympischen Spiele laut dem Olympischen Komitee als unpolitisch und nachhaltig gelten sollen, rumort es unter der Oberfläche: Obdachlose werden aus der Stadt vertrieben, Pariser:innen in den Banlieues fühlen sich im Stich gelassen und zwischen manchen Teilnehmer:innen, die antreten, herrscht abseits der olympischen Bühne ein erbitterter Krieg. Die Liste der internationalen Konflikte und Kriege ist lang. Sie dominieren das Weltgeschehen. Und das, obwohl die Spiele eigentlich ein Symbol für Frieden, Völkerverständigung und politische Neutralität sein sollen. Kann Olympia seine Versprechen einhalten?

Gemeinsam mit dem ARD-Sportjournalisten Robert Kempe spricht Host Fumiko Lipp über Sportler:innen aus der Ukraine, Russland und Afghanistan. Und ARD-Korrespondentin Sabine Rau erklärt, was die Spiele für die Menschen in Paris bedeuten.

Die Weltspiegel Doku "Paris, die Stadt und die Spiele" findet ihr hier: https://1.ard.de/Paris_Olympia_Weltspiegel?p

Die Doku "Krieg und Spiele" findet ihr hier: https://1.ard.de/Krieg_und_Spiele_Weltspiegel?p

Moderation: Fumiko Lipp

Redaktion: Nils Kopp, Julia Schuster

Unser Podcast-Tipp:

Ob Fußball-WM, Olympia oder der Breitensport um die Ecke: Der „Sport inside“- Podcast geht thematisch in die Tiefe, deckt auf und diskutiert Themen, die in der aktuellen Sport-Berichterstattung oft zu kurz kommen. Wenn euch das Thema Olympia weiter interessiert, dann hört doch bereits in die Folge „Krieg und Olympia - 10 Jahre nach den Winterspielen in Sotschi?“ rein: https://1.ard.de/sportinside_sotchi?pod=weltsp