Inside USA: Kamala Harris – Verzweiflungstat oder neue Chance?

Joe Biden hat seine Kandidatur zurückgezogen. Ist jetzt Kamala Harris gesetzt als Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten in den USA? Und kann sie es schaffen, in einem Wahlkampf mit Ex-Präsident Donald Trump zu bestehen, sich gegen seine Angriffe zu verteidigen, seine Lügen zu entlarven? Was ergeben die Umfragen? Und warum haben es die Demokraten eigentlich nicht geschafft in den vergangenen vier Jahren, Alternativen zu Joe Biden aufzubauen? Das und mehr Fragen klärt unser Host Natalie Amiri in dieser Sonderfolge zum US-Wahlkampf mit Laura von Daniels, USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Redaktionsschluss: 22. Juli 2024

Der Podcast: Amerika, wir müssen reden!

