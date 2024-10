per Mail teilen

Was die Menschen in Baden-Württemberg bewegt, wird bei "Zur Sache" diskutiert! Von politischen Entscheidungen über wirtschaftliche Entwicklungen bis hin zu sozialen und gesellschaftlichen Fragen - wir lassen keine wichtige Debatte aus. In Reportagen und Analysen zeigen wir, wie es wirklich aussieht im Land. Und diskutieren die Themen im Studio dann mit politisch Verantwortlichen, Betroffenen und Expertinnen und Experten. Dabei legen wir großen Wert auf die Meinungsvielfalt. Verschiedene Perspektiven und Standpunkte kommen zu Wort.

"Zur Sache Baden-Württemberg" ist eine Sendung, die Menschen zusammenbringt und den öffentlichen Dialog fördert. Wir möchten, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv teilnehmen und sich mit ihren Anliegen einbringen. Daher ermutigen wir sie, Fragen zu stellen und ihre Meinung zu äußern. Ihre Stimme ist uns wichtig.

Zur Sache Baden Württemberg - immer donnerstags um 20:15 Uhr im SWR.