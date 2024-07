Wolfgang Heim im Gespräch mit Wieland Backes

Einmal monatlich lädt SWR1-Moderator Wolfgang Heim seit September 2004 einen Prominenten zum Talk in die Rosenau Stuttgart ein.



Gast des vierten "Heimspiels" ist der SWR-Quotengarant Wieland Backes, der mit seinen Gesprächen im Nachtcafé seit über 17 Jahren und 300 Sendungen mit zusammen mehr als 2000 Gästen aus dem Schloss Favorite in Ludwigsburg für gepflegte Unterhaltung am Freitagabend sorgt. Beim "Heimspiel" erzählt der 58-Jährige von seinen Erlebnissen und Erfahrungen vor und hinter der Kamera.



Termin: 08.12.2004, 20:30 Uhr