Gekreuzte Klingen

Auch Hermann findet, es ist höchste Zeit, dass Bernhard der Familie seine neue Freundin vorstellt. Und was wäre eine günstigere Gelegenheit, als beim bevorstehenden Muttertagskaffee. Ein wenig überrumpelt nimmt Bernhard die Einladung seiner Mutter an und gibt Caro vorsichtshalber eine Art Gebrauchsanweisung für seine Familie, bevor er sich mit ihr in die Höhle des Löwen begibt.

Herr Weiss redet mit Engelszungen auf Frau Heilert ein – er möchte sie als Kollegin nicht verlieren und will ihren Antrag auf Versetzung unbedingt verhindern. Doch von einem normalen Umgang mit ihrem Chef ist die Sekretärin weit entfernt. Der einzige, der sich Frau Heilerts Verhalten so gar nicht erklären kann, ist der ahnungslose Bürgermeister.

Doudou, der kleine Esel, ist ein richtiger Glücksfall. Seit er bei Bernd und Matthias auf dem Gestüt untergebracht ist, blüht Jenny regelrecht auf. Der einzige, der Jenny und ihren Esel noch auseinanderbringen könnte ist Bernd. Der will ihn nämlich nicht weiter durchfüttern und hat beim Gnadenhof längst nachgefragt, ob man ihm das Tier abnehmen würde…