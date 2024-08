Berg- und Talfahrt

per Mail teilen

Anfangs hatte Johanna ja Verständnis dafür, dass der Rückzug aus dem Rathaus für Hermann nicht leicht wird. Mittlerweile aber ist es höchste Zeit, dass ihr Brummel sich endgültig aus Bernhards Amtsgeschäften heraushält, auch wenn ihm das sehr schwer fallen wird. Schönwald braucht schließlich keine zwei Bürgermeister. Für Johanna steht fest: Hermann braucht eine andere Aufgabe.

Schon beim bloßen Gedanken an die bevorstehenden Prüfungen gerät Sophie in Panik. Weder beim Joggen noch bei ihren geliebten Kühen kann sie abschalten. Als ausgerechnet Heinz glaubt, ihr helfen zu können, verzweifelt sie fast. Trotzdem lässt sie sich auf sein Angebot ein und ist am Ende überrascht.

Obwohl Kati mit ihren bisherigen Internetbekanntschaften nicht wirklich ein glückliches Händchen hatte, lässt sie sich von Eva dazu überreden, wieder zu chatten. So lernt sie Marcel kennen und ist von diesem Mann sofort fasziniert.