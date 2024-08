Hoch hinaus

per Mail teilen

Kati genießt es, morgens neben Peter aufzuwachen. So könnte es immer sein. Und Peter? Der bringt seiner Kati sogar noch das Frühstück ans Bett. Und obwohl Katis letzter Umzug noch gar nicht so lange her ist, beschließen sie, sich eine gemeinsame Wohnung zu suchen.

Hermann weiß inzwischen um die Vorzüge von Frau Dornmann. Sie hat ihm einen Fleischkäseweck als zweites Frühstück mitgebracht und serviert ihn nicht etwa in der Tüte, sondern auf einem Teller und mit Senf! Doch Hermann bleibt der Bissen im Hals stecken, als sie ihm unbedarft mitteilt, dass sie heute noch mit Frau Heilert telefonieren muss.

Seine Vorahnung hat Hermann nicht getrogen. Was auch immer Frau Heilert erzählt haben mag, Frau Dormann ist wie ausgewechselt. Sie erklärt ihm, dass sie in Zukunft Privates und Geschäftliches trennen müssen. Außerdem soll Hermann ab sofort seine Post selbst öffnen und seine Akten farbig markieren!