Von Hunden und Gänsen

Johanna wälzt sich im Bett hin und her. Sie kann keinen Schlaf finden. Da hört sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Sie schleicht sich ins Wohnzimmer und schaltet das Licht an. Eine dunkle Gestalt hastet an ihr vorbei. Ist das ein Einbrecher? Da steht Hermann verschlafen in der Tür. Voll Entsetzen schaut er auf den Boden.

Der Rest der Familie kommt am nächsten Tag zu der Überzeugung, dass ein Wachhund her muss. Christina besorgt zum Entsetzen der Männer zwei Gänse. Diese hätten angeblich den gleichen Effekt. Alex holt einen jungen Hund aus dem Tierheim. Doch Wilhelm stellt sich stur.

Hermann ist sauer auf die hiesige Polizei. Erst Stunden später kam sie am Tatort vorbei. Er will sich in seiner Funktion als Bürgermeister für eine eigene Polizeistation stark machen. Doch er hat nicht mit dem Widerstand seiner Stammtischbrüder gerechnet.