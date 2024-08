Geheimnisvolle Kräfte

per Mail teilen

An diesem Morgen geht es ungemütlich zu bei den Fallers. Frühjahrsputz ist angesagt. Monique hat keine Lust zu helfen. Sie will Lioba kommen lassen, um das Leibgedinghaus auspendeln zu lassen. Als Hermann zufällig mithört, gerät er in Rage und erteilt dem "Weib" Hausverbot.

Lioba kommt trotzdem und zwar in Hermanns Abwesenheit. Die Prognosen für das Haus sind günstig. Monique ist erleichtert. Doch da folgt schon die nächste Aufregung. Der kleine Albert ist verschwunden. Lioba hat eine Vision, in der viel Wasser vorkommt. Ist er in den Feuerwehrteich gefallen? Eine hektische Suche beginnt.

Hermann brütet darüber nach, wie er Franz am besten ausboten kann. Er bestellt ihn ins Rathaus. Beide erscheinen nicht pünktlich zu den jeweiligen Terminen, so dass sie sich jedes Mal verfehlen. Beim dritten Treffen wird hoch gepokert. Wessen Bedingungen werden akzeptiert?