Familie Faller steckt in hektischen Feiertagsvorbereitungen. Karl geht in den Wald, um einen Christbaum zu suchen. Johanna will ihn nicht gehen lassen, da er sich von seinem Unfall noch nicht erholt hat. Sie bittet Hermann, seinem Sohn zu helfen. Doch der will Wilhelm vom Flughafen abholen. Ein unerwartetes Telegramm wirft wieder alle Pläne über den Haufen.

Christina und Karl treffen sich in der Kirche zur Weihnachtsmette. Während des Gottesdienstes flüstert Karl seiner Liebsten etwas ins Ohr. Christinas laute Antwort setzt den Pfarrer in Erstaunen. Am Abend sitzt die Familie beim Essen und zur Bescherung zusammen. Da kommt ein Überraschungsgast hinzu. Johanna und Hermann fallen aus allen Wolken.