Folge 447: Therapie

Karl hat die Tage mit Bea in Wien sehr genossen. Trotzdem sieht er ziemlich gebeutelt aus. Doch das ist kein Grund zur Sorge: Ein schnarchender Mitreisender hat ihn im Schlafwagen kein Auge zukriegen lassen. Seiner Laune hat es allerdings keinen Abbruch getan.

Er berichtet, wie schwierig es ist, einen Pächter oder Käufer für das Fahrgeschäft zu finden. Auch Friedrich wird so schnell nicht richtig auf die Beine kommen. Zur Rekonvaleszenz ist er am Morgen zu Verwandten nach Griechenland geflogen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Doch da ruft Bea an: Friedrich war gar nicht in der Maschine!

Eva lässt sich bei Peter mal wieder über Nico aus. Doch der meint, sie und Nico sollten endlich mal miteinander reden wie erwachsene Menschen! Als sie beleidigt die Wohnung verlässt, ruft Peter bei Nico an. Er möchte unbedingt die Kluft zwischen den beiden schließen!