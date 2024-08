Folge 433: Stolpersteine

per Mail teilen

Dass der Loup de Mer verdorben ist und entsorgt werden muss, hält Stefanie und Franz nicht davon ab, im Forellenhof weiter etwas Neues auszuprobieren. Diesmal soll den Gästen Straußenfleisch serviert werden. Als Wolf das mitbekommt, reagiert er äußerst ungehalten. Er lädt einen Freund zum Essen im Forellenhof ein. Der mäkelt an allem herum und macht schließlich eine Riesenszene. Der Strauß sei gar kein Strauß und er werde das Fleisch in einem Labor testen lassen!

Im Rathaus gibt es unterdessen ganz andere Diskussionen. Herr Weis ist der einzige, der für die Sanierung der Orgel stimmt. Nicht einmal Frau Markhardt-Siegel, die gerade vorbeikommt, unterstützt ihn. Grundsätzlich ist sie schon für Kultur, aber schließlich ist die Kirche für den Erhalt ihrer Kulturgüter selbst verantwortlich. Wenn schon Kulturförderung, dann doch bitte ein Kindertheaterfestival!

Vincent hat einen Restaurator gebeten, sich die Orgel anzusehen, um einen Eindruck von den zu erwartenden Restaurierungskosten zu bekommen. Der schlechte Zustand der Orgel wird auch von dem Experten bestätigt. In den Holzpfeifen und im Spieltisch sitzt der Holzwurm, und auch an anderen Stellen hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Dennoch ist es möglich, die Orgel zu restaurieren, wenn auch mit erheblichem finanziellen Aufwand. Dies muss aber bald geschehen, in ein paar Jahren wird die Orgel unrettbar verloren sein!