Folge 429: Eisenbahnromantik

Hannes kommt auf den Fallerhof. Er verkündet, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen. Hermann braucht nicht lange zu überlegen um zu mutmaßen, dass Hannes die Bach-na-Fahrt meint. Und wirklich, Hannes möchte in diesem Jahr mit einer Lok wie auf Schienen die Schiltach hinunterfahren. Und natürlich möchte er Karl zu diesem Vorhaben gewinnen, auch wenn der in den letzten Jahren nicht mehr sehr begeistert bei der Sache war.

Doch Hannes hat noch viel größere Pläne. Im Maßstab 1:87 möchte er die Schwarzwaldbahn als Modell nachbauen. Er plant, 1000 Meter Gleise zu legen, auf denen voll digital gesteuert bis zu 120 Züge unterwegs sein können. Selbst die Bahnhöfe möchte er originalgetreu nachbauen. Schon lange wollte er dieses Projekt realisieren, doch bisher hatte er weder einen geeigneten Platz noch das nötige Geld. Jetzt ist beides gefunden, und da die Pläne auch schon lange fertig sind, kann's endlich losgehen. Aber er braucht noch Mitstreiter - und hat natürlich gleich an Karl gedacht.

Albert geht in diesem Jahr zur Erstkommunion und hat Kommunionunterricht bei Jutta, der Freundin von Kati. Die ganze Gruppe kommt am Nachmittag auf den Fallerhof, weil Johanna ihnen zeigen möchte, wie man Brot backt. Bei der Verabschiedung erzählt Jutta den Kindern noch, dass nach Fastnacht die Fastenzeit ist. Während dieser 40 Tage sollen sie auf das verzichten, was ihnen das Allerliebste ist. Albert bekommt einen Schreck. Bis Ostern auf das zu verzichten, was er am liebsten macht?