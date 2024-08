Folge 421: Das Solo

Das große Chorwochenende steht an. Johanna meint, dass Bea doch auch im Chor mitsingen könnte. Nachdem auch Paula nichts einzuwenden hat, ist Bea mit Freude dabei. Vincent fällt beim Singen sofort Beas außergewöhnliche Stimme auf. Er fragt sie, ob sie sich vorstellen könnte, das Solo zu singen.

Bea ist sich zwar nicht ganz sicher, geht aber nach der offiziellen Probe mit Vincent in die Kirche, um das Solo einzustudieren. Eine eifersüchtige Leni spioniert ihnen hinterher. Als sie hört, wie Vincent Bea lobt, stürmt sie entrüstet aus der Kirche. Am nächsten Morgen wird Bea bei der Chorprobe von allen geschnitten. Denn Leni hat allen erzählt, dass Bea sich in der Kirche an Vincent ranmachen wollte und sich fürs Solo vorgedrängt hat. Ob Vincent die aufgebrachten Chormitglieder wieder auf das Weihnachtskonzert einstimmen kann?

Bernhard, Albert und Sebastian besuchen das Trompeten-Museum in Bad Säckingen. Daheim schwärmen die Jungen von den Instrumenten. Hermann erzählt, dass er früher auch mal Trompete gespielt hat. Albert ist begeistert - ob Hermann die Trompete noch irgendwo hat?