Folge 394: Geliebte Freunde

Als die Fotos von der Nachfeier der Hochzeit entwickelt sind, lassen alle das Fest noch einmal Revue passieren. Und sie sind sich einig, dass es ein schönes Fest war. Auch Johanna hat es genossen, obwohl sie das Gefühl hatte, dass Kati etwas unglücklich wirkte. Schließlich fährt sie bei Kati in der Praxis vorbei, um zu sehen, ob ihre Sorgen begründet sind.

Karl hört im Radio einen Gartentipp von Gießbert. Der erzählt von der Kürbisausstellung in Ludwigsburg und vom Kürbiswettbewerb. Und jetzt ist die richtige Zeit für die Aussaat. Karl macht sich gleich an die Arbeit und baut aus alten Fenstern ein Frühbeet. Stolz präsentiert er sein Werk Johanna. Die ist allerdings nicht ganz so begeistert, denn Karls Konstruktion weist doch einige Mängel auf. Doch da kommt Friedrich, der auf dem Rummel auch immer improvisieren musste. Und er baut das Frühbeet fertig - der Kürbiswettbewerb kann kommen!

Anna und Jutta kommen zu Kati zum Abendessen. Peter wollte eigentlich indisch kochen, hat aber alles anbrennen lassen. Kati reagiert völlig überzogen und macht Peter eine Szene. Aber Anna springt sofort ein und zaubert aus den Beilagen noch ein Gemüsecurry. Anna und Peter verstehen sich ausnehmend gut. So gut, dass Jutta gleich Verdacht schöpft und Kati darauf aufmerksam macht, wie sehr Anna Peter anhimmeln würde. Ob sich Kati beeinflussen lässt?