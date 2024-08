Folge 381: Silvestergala

Johanna hat Frau Heilert zum Kaffee eingeladen. Hermanns quirlige Vorzimmerdame wollte eigentlich über die Weihnachtszeit mit ihrer Freundin Doro wegfahren, doch die hat sie kurzfristig versetzt - ein neuer Lover! Schnell kommt das Gespräch auch auf den Forellenhof. Frau Heilert war an Weihnachten da, und das Essen war auch ausgezeichnet. Aber viel los war nicht gerade. Vielleicht wird ja die Silvestergala ein Erfolg! Als Johanna davon hört, wird sie ganz unternehmungslustig und möchte auch an Silvester in den Forellenhof. Aber Hermann will davon nichts hören.

Bea ist in einer ganz anderen Mission unterwegs. Sie hat mal wieder Pläne für das Unterhaltungsprogramm im Löwen. Zwei Travestiekünstler sollen an Fastnacht im Saal auftreten, und sie zeigt den beiden schon mal die Örtlichkeiten. Paula ist überhaupt nicht begeistert - Männer, die sich als Frauen verkleiden, in ihrem Löwen?

Franz macht sich Sorgen. Die Anmeldungen für die Silvestergala laufen überhaupt nicht. Um den Verlust einzugrenzen, sagt er erst einmal der Tanzband ab. Damit überhaupt Publikum und Stimmung an Silvester im Forellenhof sind, lädt er noch einige Leute ein, Silvester als Gäste des Hauses zu feiern. Johanna und Bea sind begeistert, aber was sagen ihre Männer dazu? Schließlich kommen doch noch einige Anmeldungen für die Gala, aber nun ist die Band anderweitig gebucht. Wie gut, dass Bea noch eine Idee fürs Rahmenprogramm hat.