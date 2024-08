Folge 373: Retter in Not

per Mail teilen

Auf dem Fallerhof kann keiner schlafen: Bernhard, Karl und Hannes haben sich immer noch nicht gemeldet. Sie sind noch immer in der Grube Wenzel unterwegs, um nach Albert und Sebastian zu suchen. Doch die beiden sind schon längst wieder wohlbehalten aufgetaucht! Schließlich ruft Johanna bei der Polizei an, und die alarmiert die Grubenwehr.

In der Grube ist die Stimmung der drei Helden unterdessen auf dem Nullpunkt angelangt. Bernhard und Karl sind sauer auf Hannes, dass der sie in diese Situation gebracht hat. Aber Hannes meint, wenn die Kinder nicht weggelaufen wären, wären sie doch gar nicht erst in diese missliche Lage gekommen! Zum Glück werden sie von der Grubenwehr gefunden und wieder ans Tagelicht gebracht.

Johanna hat Franz versprochen, ihn mit selbstgemachtem Käse zu beliefern. Deshalb macht sie sich mit Bea daran, alles fürs Käsen vorzubereiten. Besonders Hermann ist überhaupt nicht begeistert: Franz, der ihn mit der Säge so übel im Stich gelassen hat, wird nun ausgerechnet von Johanna und Bea unterstützt! Doch bereits die erste Käselieferung gestaltet sich schwierig: Denn Hermann hatte am Morgen aus Versehen den bereits sterilisierten Käsetopf angefasst. Und nun wird der Käse nicht fest!