Folge 371: Forellenhof

Spät in der Nacht kehren Johanna, Bea, Hermann und Karl von der Eröffnungsparty im Forellenhof zurück. Die Frauen sind begeistert, aber die beiden Männer sind immer noch skeptisch. Eine große Party zu veranstalten ist doch nicht dasselbe, wie ein Hotel erfolgreich zu führen!

Franz ist glücklich. Er findet, dass die gelungene Eröffnungsfeier eine große Ouvertüre war. Stefanie kann ihm da nur beistimmen. Aber Stefanies Bruder Wolf gibt sich zunächst sehr zurückhaltend. In einem Gespräch mit Stefanie macht er dann aber keinen Hehl mehr daraus, dass ihm Franz nicht passt. Er wirft seiner Schwester sogar vor, wahllos zu sein und bittet sie, ihm zukünftig diesen Typen vom Leib zu halten.

Für Hermann kommt es so wie erwartet - im Sägewerk herrscht Chaos, und er muss sich zwischen Rathaus und Säge schier zerteilen. Da er weder hier noch dort richtig was erledigen kann, ist seine Stimmung mehr als gereizt. Kurzerhand überträgt er Ludwig die Leitung des Sägewerks und will ihn persönlich für alles, was schief läuft, zur Verantwortung ziehen - auch finanziell. Ludwig aber sieht sich diesem Druck nicht gewachsen und kündigt kurzerhand. Er möchte lieber wieder für Franz arbeiten und auf dem Forellenhof gibt es doch genug zu tun!