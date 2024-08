Folge 320: Ton ab!

Johanna erhält einen Anruf. Sie hatte nicht mehr damit gerechnet, dass sich Gießbert noch melden würde. Doch Martin Born, wie Gießbert im richtigen Leben heißt, möchte Johanna in seiner Sendung interviewen. Johanna sträubt sich, denn das Interview soll schon am nächsten Tag sein! Sie möchte noch mal darüber nachdenken. Bea meint, dass Kneifen nicht gilt. Also sagt Johanna widerstrebend zu. Am Abend will Hermann seinem Blümle gern noch gute Tipps geben. Da er als Bürgermeister öfter mit der Presse zu tun hat, fühlt er sich ganz als Medienprofi. Doch Johanna will sich nicht dreinreden lassen.

Am nächsten Tag hat Bernhard Kinder- und Küchendienst, denn Johanna kann sich wegen des Interviews nicht um Albert kümmern. Hermann ist nicht begeistert, dass Bernhard so viel Zeit im Leibgedinghaus statt in seiner Firma verbringt. Er meint zu seinem Sohn, dass er ihn nicht habe studieren lassen, damit er später Hausmann wird. Doch Bernhard will sich um seinen Sohn kümmern. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Albert und dessen Schulfreund Sebastian wird er aber zu einem wichtigen Termin gerufen. Als die beiden allein sind, bricht bei ihnen der Forscherdrang durch. Als Bernhard und Eva nach Hause kommen, ist erst einmal eine größere Putz- und Aufräumaktion angesagt!

Nachdem Johanna dem Besuch schon den ganzen Tag entgegengefiebert hat, ist der große Moment nun gekommen: Gießbert fährt vor. Als er das Aufnahmegerät einschaltet, ist Johanna sichtlich nervös. Doch sie schlägt sich tapfer und erzählt über Dünger, Blütentage und den Aussaatkalender. Als Gießbert und Johanna gemeinsam die mitgebrachten Dahlien einpflanzen, wird Hermann zum Wasserträger degradiert. Zum Abschluss erhält Gießbert in der Fallerschen Küche noch eine Kostprobe von Johannas berühmter Schwarzwälder Kirschtorte - und auch davon, wie es bei den Fallers zugeht.