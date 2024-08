Folge 294: Hochmut

per Mail teilen

Wieder einmal steht eine Gemeinderatssitzung zur Änderung des Flächennutzungsplans an. Frau Heilert und Herr Weiss überlegen, wie sie ihrem Chef helfen können. Beide befürchten, dass sich der Herr Bürgermeister in dieser Angelegenheit völlig verrennt. Wenn bekannt wird, dass er Bernhard bereits ein Grundstück versprochen hat, werden sich seine Gegner die Hände reiben.

Hermann und Bernhard sind zuversichtlich: Heute ist ihr Tag! Sie verabreden sich für den Abend und Bernhard stellt bereits den Champagner kalt. Zu früh, denn Hermanns Politik stößt bei vielen Gemeinderatsmitgliedern auf Unmut. Auch sein Versuch, in Einzelgesprächen die Stimmung zu seinen Gunsten zu beeinflussen, bleibt ohne Erfolg. Endlich kommt es zur Abstimmung. Das Ergebnis lässt alle Farbe aus Hermanns Gesicht weichen.

Unter dem Vorwand, Milch zu holen, taucht Monique in der Küche auf. Johanna spürt, dass Monique noch etwas anderes auf dem Herzen hat. Gerne würde sie am Wochenende nach Hannover zu Sven fahren. Sie bittet Johanna, sich in dieser Zeit um Albert zu kümmern, da sie ein wenig Zeit allein mit Sven verbringen möchte. Bei allem Verständnis kann Johanna nicht verbergen, dass sie sich Sorgen um ihren Enkel macht.