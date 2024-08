Die Entscheidung

Heinz hat sich entschieden. Er will zurück nach Afrika, denn nie war ihm so bewusst wie jetzt, dass sein Beruf kein Job, sondern Berufung ist. Mechthild ist enttäuscht. Als sie den Brief der Kinder aus Heinz Missionsstation liest, versteht sie zwar, dass er nicht aufgeben will, was er sich über Jahre aufgebaut hat, aber was wird aus ihrer Beziehung? Heinz will beides: die Arbeit in Afrika genauso, wie die Liebe zu Mechthild.

Seit Duffner seine Rückkehr in die Praxis angekündigt hat, fühlt sich Kati wie ein Kaninchen in der Falle. Als ob sie es geahnt hätte, taucht Matthias tatsächlich mit einem Blumenstrauß bewaffnet in der Praxis auf und bietet Kati an, die Partnerschaft auf professioneller Eben fortzusetzen. Kati ist misstrauisch. Zu recht! Als sie erkennt, was er wirklich im Schilde führt, wird Duffner handgreiflich.

Hermann vermisst Frau Heilert. Johanna hat den Eindruck, dass Frau Dornmann ihren Mann so gut im Griff hat, dass sie direkt noch etwas von ihr lernen könnte! Hermann findet das ganz und gar nicht witzig!