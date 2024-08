Kurschatten

Leni hat genug von einsamen Einkäufen in Baden-Baden und beklagt sich bei Johanna, dass sie sie das ganze Wochenende über nicht zu Gesicht bekommen hat. Johanna schwindelt ihr vor, sich mit einer Freundin getroffen zu haben. Doch Leni ist schon lange misstrauisch geworden und lauert Johanna nachmittags in der Eingangshalle der Kurklinik auf. Hinter einer Säule versteckt beobachtet sie, wie sich Johanna mit Herrn Ritter trifft. Als die beiden zu einem gemeinsamen Spaziergang aufbrechen, folgt sie ihnen in sicherer Distanz. Allem Anschein nach scheinen sich die beiden mehr als gut zu verstehen! Doch Leni will's genauer wissen und bleibt Johanna und Herrn Ritter auf den Fersen. Als sie Herrn Ritter am Nachmittag aus Johannas Zimmer kommen sieht, ist es mit ihrer Fassung vorbei!

Zuhause auf dem Fallerhof genießt man in der Zwischenzeit die Genüsse der französischen Küche. Karl und Hermann schlemmen sich durch Moniques Kochkünste. Hermann muss allerdings zugeben, dass er das Leben ohne sein Blümle mittlerweile doch ziemlich satt hat.

Monique fällt aus allen Wolken, als ihr der Briefträger einen richterlichen Bescheid zustellt, in dem der Sorgerechtsprozess um Albert angekündigt wird. Aufgeregt konfrontiert sie Alex mit dem Schreiben, der zu ihrer großen Verwunderung ziemlich gelassen reagiert. Nach Moniques mehrwöchigem Frankreichaufenthalt mit Albert hätte er an Bernhards Stelle auch nicht anders reagiert!