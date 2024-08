Auf der Flucht

per Mail teilen

Karl ist spurlos verschwunden. Johanna macht sich große Sorgen und befürchtet, dass er sich in seiner Verzweiflung etwas angetan haben könnte. Sie besteht darauf, dass Hermann sich auf die Suche macht, denn das hilflose Warten auf ein Lebenszeichen zermürbt sie. Hermann versucht, Johanna zu beruhigen. Er ist der Meinung, dass Karl sich vielleicht nur eine Auszeit genommen hat, um mit den Ereignissen der letzten Wochen fertigzuwerden.

Auf dem Weg ins Büro erinnert Hermann seinen Vater an seinen Anwaltstermin. Wilhelm sieht jedoch keinen Sinn darin. Er fühlt sich schuldig an Christinas Unfall und will sich nicht aus der Verantwortung stehlen, wenn Christinas Unfall aufgrund des schlechten Zustands seines Autos passiert ist.

Zu einem Unglück gesellt sich gerne ein nächstes. Die Kühlung der Melkanlage ist ausgefallen, und Johanna kann den Kältetechniker nicht erreichen. Da Heinz in Afrika die technische Wartung von Kühlgeräten notgedrungen gelernt hat, hofft er den Fehler beheben zu können, bevor die Milch sauer wird.