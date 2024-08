Zeit des Schweigens

per Mail teilen

Die Nachricht von Christinas schwerem Unfall trifft die Familie wie ein Faustschlag. Schweigend sitzen Johanna und Wilhelm in der Küche, unfähig zu begreifen. Hermann kommt vorzeitig nach Hause, weil er es im Büro nicht mehr ausgehalten hat. Karl ist bei Christina im Krankenhaus, sie schwebt in Lebensgefahr.

Noch immer ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Kfz-Sachverständiger prüft das Unfallfahrzeug noch am Unfallort und entdeckt neben defekten Bremsen und abgefahrenen Reifen, dass der TÜV längst überfällig war.

Im Krankenhaus kämpfen die Ärzte um Christinas Leben. Ohne Erfolg. Christina ist tot. Geschockt und gelähmt nimmt die Familie die Nachricht auf. Karl ist nicht fähig, auch nur eine Regung zu zeigen. Der Schock sitzt ihm zu tief in den Knochen. Als er dann auch noch erfährt, dass Christina schwanger war und ohne seine Zustimmung noch eine weitere künstliche Befruchtung durchführen ließ, ist es endgültig zu viel für ihn.

Am nächsten Morgen kommen zwei Polizisten auf den Hof, die Wilhelm davon in Kenntnis setzen, dass an seinem Wagen schwerwiegende Mängel festgestellt wurden, die möglicherweise für den Unfall verantwortlich sind. Wilhelm muss mit einer Anklage rechnen.