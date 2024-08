Folge 524: Sentimentalitäten

per Mail teilen

Hermann strotzt geradezu vor Tatendrang und hat gleich nach seiner Landung in Afrika schon den ersten wichtigen Termin bei einer Firma. Doch zunächst verabschiedet er sich erst einmal im Rathaus. Vor allem Frau Heilert geht der Abschied sehr nahe. Beim Mittagessen auf dem Fallerhof stellt Hermann fest, dass es die letzten Bubenspitzle für eine lange Zeit sein werden. Glücklicherweise kann er sich noch an die Kochkünste der Schwestern in der Missionsstation erinnern.

Kuh Gieselind hat schon wieder eine Euterentzündung. Wenn das Fieber nicht bald runtergeht, wird das Tier für Karl unrentabel. Sophie, die sehr an der Kuh hängt, möchte gerne die Tierarztrechnung bezahlen. Aber für Karl ist es eine Frage des Prinzips - als Bauer muss er wirtschaftlich denken. Doch hängt auch er sehr an jeder seiner Kühe und willigt deshalb ein, noch abzuwarten.

Lioba hat den Einsturz ihrer Decke mit großem Glück überlebt und taucht nun im Hofladen auf. Frau Heilert kauft gerade bei Johanna ein und nimmt Lioba mit zum Waldhaus, das ihr Hermann angeboten hat. Als sie dort ankommen, ist Lioba skeptisch: Einen alten Baum versetzt man nicht! Doch Frau Heilert entgegnet ihr, wenn die Erde gut ist, kann auch ein alter Baum Wurzeln schlagen. Aber Lioba hat noch ein Problem mit dem Waldhaus - es sagt nichts zu ihr!