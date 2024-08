Folge 514: Narri, Narro XI

Bernhard rasiert sich am Morgen in der Küche. Da schleicht sich Albert in seinem Dilldappe-Kostüm an ihn heran und erschreckt ihn tüchtig. Doch als ihn Bernhard gerade schimpfen möchte, kommt Albert ohne Kostüm durch die Küchentüre marschiert - wer ist dann der Dilldappe?

Frau Dornmann hat es eilig, am Schmutzigen Donnerstag aus dem Rathaus zu kommen. Denn sie möchte dieses Mal keinen Hexen gegenübertreten. Zum Glück hat Frau Heilert eingewilligt, an diesem Tag wieder im Rathaus anzufangen. Dummerweise ist aber der symbolische Rathausschlüssel nicht zu finden, als die Hexen kommen. So nehmen sie als Ersatz Hermanns Autoschlüssel mit - aber den echten!

Monique überredet Kati, mit ihr in den Löwen zu gehen - als Teufelchen und Engelchen. Dort treffen sie auf Baby Heinz, Schwarzwaldmädel Franz und Bruder Bernhard. Beschwipst tanzen er und Monique später miteinander. Und nicht nur Kati sieht, dass sie sich dabei innig küssen.