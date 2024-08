Folge 440: Gut beraten

per Mail teilen

Lioba kommt auf den Fallerhof. Johanna möchte ihr dabei helfen, die Rente zu beantragen. Ganz leicht tut sich Lioba mit dem Gedanken an Rente jedoch nicht. Schließlich hat sie immer für sich selbst gesorgt und das soll auch so bleiben! Doch Johanna macht ihr klar, dass die Rente ihr gutes Recht ist, da sie auch die Beiträge dafür gezahlt hat.

Johanna überzeugt Lioba, dass sie selbst bei ihrem Sachbearbeiter anrufen muss. Doch das Gespräch läuft in keinen guten Bahnen. Lioba rafft ihre Unterlagen zusammen und will verschwinden. Doch Karl schafft es, das Kräuterweib aufzuhalten. Als Johanna endlich selbst anruft, erfährt sie, dass Lioba nur dann einen Rentenanspruch hat, wenn sie ihr Land bis auf einen kleinen Hofgarten verpachtet. Ob Lioba da so einfach mitmacht?

Die AG Silbermann möchte Hermann zum Schirmherr machen. Doch der hat dazu überhaupt keine Lust. Wieder zuhause erklärt er Johanna, dass er auf keinen Fall Schirmherr werden möchte. Am nächsten Morgen erhält Hermann jedoch Post vom Landrat. Der gratuliert ihm zur Übernahme der Schirmherrschaft!