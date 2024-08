per Mail teilen

Es ist Frühling und rund um den Fallerhof grassiert das Frühjahrsputz-Fieber. Ob im Gesindehaus, auf dem Hof oder im Leibgeding - überall das gleiche Schaffen. Nur Albert genießt sein Chaos. Statt zu putzen macht er lieber Videos darüber, wie der Rest der Familie alles wieder zum Glänzen bringt. Schließlich hat er ja seinen Usern gegenüber auch so etwas wie einen Bildungsauftrag - irgendwie.

Frau Heilert weiß nicht, wie sie das alles noch schaffen soll. Ihr Schreibtisch ist voll, die Kollegen laden die Arbeit bei ihr ab und sie muss eigentlich weg: Claudia Heilert möchte eine Fortbildung zur Standesbeamtin machen. Sie braucht einen eigenen Bereich, in den ihr keiner reinredet. Einen Bereich, in dem sie die Zügel selbst in der Hand hat und sie nicht immer nur "Handlangerin" oder Zulieferin ist. Und sie ist fest entschlossen!

Nachdem Kati ihre Tochter bei den anderen quasi verpetzt hat, beschäftigt die Fallers natürlich die Situation der kleinen Familie. Johanna fasst sich ein Herz, Eva direkt darauf anzusprechen. Als die von ihrer Oma erfährt, dass Kati bei ihr einziehen will, glaubt sie, sich verhört zu haben.