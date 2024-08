Höhere Gewalt

Monique ist nervlich am Ende. Während Bernhard sich in Freiburg amüsiert, kommt sie wegen ihres quengeligen Sohnes überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Johanna bietet ihr an, Albert öfter in ihrem Schlafzimmer zu beherbergen. Worüber Hermann nicht sehr erfreut ist.

Am nächsten Tag fahren die beiden Frauen in die Stadt, um Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Während Wilhelm und Bernhard verzweifelt in den Schränken nach frischen Windeln suchen, fällt Albert vom Wickeltisch. Voller Panik fahren die beiden Männer ins Krankenhaus.

Hermann ist zufrieden. Die ersten Feriengäste haben sich über Weihnachten und Neujahr angemeldet. Doch die Vorfreude hält nur kurz, da sein Bruder Franz auf den Hof kommt. Er setzt Hermann eine Frist, innerhalb von vier Wochen seine Schulden zu begleichen. Als dann noch ein Kaufinteressent für das Baugelände im Engelsgrund abspringt, ist Hermann völlig am Boden zerstört. Doch ein Zufall kommt ihm zur Hilfe: Ein schwedischer Geschäftsmann klingelt an der Haustür.